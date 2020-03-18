【全球救市】南韓通過744億元抗疫補充預算案

南韓傳媒報道，該國國會周二(17日)召開全體會議，表決通過旨在應對新冠肺炎疫情的補充預算案，規模達11.7萬億韓圜(約744.71億港元)。

據了解，南韓國會當晚召開全體會議，以222票贊成、1票反對、2票棄權的投票結果，通過該項預算案。

該預算案為疫情重點地區大邱市和慶尚北道編製1.0394萬億韓圜；為個體工商戶增編1.1638萬億韓圜；為應對疫情增編1,483億韓圜，為穩定民生增編7,696億韓圜；為低成本航空公司等受到疫情衝擊的行業增編2,418億韓圜。

南韓國務總理丁世均表示，疫情之下經濟形勢十分嚴峻，國會將爭取迅速、有效執行補充預算案，為戰勝疫情、穩定民生、搞活地區經濟全力以赴。

此外，南韓將外資銀行的外匯遠期倉位上限放寬至250%，將本土銀行的外匯遠期倉位上限放寬至50%。外匯遠期政策將於周四(19日)生效。

南韓財政部官員Kim Seongwook稱，該國正預備各種措施來穩定外匯掉期市場。政府不認為宣布放寬銀行外匯遠期倉位上限的聲明會立即解決問題，聲明只是第一步，政府將視情況而定，可以進一步放寬上限。至於以外匯儲備作為流動性的供應，亦可能是其中一種選擇。

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