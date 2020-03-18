【專家點評】王昕媛：以史為鑑　標指尋底需時

標普500指數周一收報2,386點，與今年2月19日的歷史高位3,393點比較已下跌三成。標誌着美股結束了自2001年「911」以來的超級大牛市。高盛更是在兩周內連續2次下調美股盈利預測。

目前標普預期市盈率14倍，代表着E/P為7.2%。以當前美股十年期國債孳息率0.6%來算，風險溢價(Equity Risk Premium)已經升至6.6%。而之前歷史上的兩個峰值，一個出現在2008年的金融危機，高達7.7%，因此謹防未來風險溢價有進一步擴大風險。

同時，高盛基於對全球產業鏈、美國和全球消費需求下降、低油價，及低利率的考量，得出了一個base case的結論也是異常的嚇人，預期2020年標普500盈利下跌5%至每股157美元，並預期標普500指數年中會跌至2,000點左右，即還有16%的跌幅。

回顧二戰以來標普500的11次大跌市，平均跌幅在30%。最高的一次發生在2008年金融危機，跌幅高達57%。從高位到底部平均耗時15個月，最長的一次耗時31個月，發生在2000年的科網股泡沫時期。那麼，過往的幾次大跌後，漲幅如何？我們發現，這11次跌到谷底後的反彈平均漲幅高達26%。也就是說，基本收復失地。那麼多久可以收復失地呢？我們發現基本上是跌到谷底後的6個月。所以，可以密切留意一下這個時間節點。

另外，關注一下情緒模型，高盛的情緒模型顯示目前處於負1.4，2011年10月最低為負3，2009年3月最低為負2.2。所以，情緒模型顯示，目前市場情緒並沒有極度悲觀。而我們港股的情緒模型則顯示，目前比2008年低點更低，說明港股投資者的情緒已經跌至谷底。如果情緒模型是具有可操作性，那麼從模型上看，港股的短期反彈也是可能的。

(作者為註冊持牌人士，本人及其聯繫者並未擁有上文提及或評論的上市法團的任何財務權益，持牌號碼：AQA458)

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