【即市分析】華潤燃氣高位回吐2成 值唔值博？
2020年03月18日 09:00
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東網財經專欄作者桃桃：受惠內地推出環保政策鼓勵使用天然氣，華潤燃氣(01193)股價過去多年屢創新高，去年11月高位見48元，以昨日(周二)收報37元計算，期內跌幅約23%，現價有冇值博率？
睇走勢，華潤燃氣MACD剛現熊叉，14日RSI見29，且股價受制1月以來的降軌，技術指標未見轉好，未來若能回升至20日線40元水平才算轉勢，向下宜守35元；建議暫且觀望，待股價跌定後再入市。
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