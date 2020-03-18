【多相】The Carmel示範洋房及單位率先參觀！

該盤82號示範洋房，實用面積1,740方呎，屬四房雙套間隔，連226方呎平台及365方呎花園。客廳以落地大玻璃趟門連接花園，而1樓及2樓為睡房層，2樓設有主人套房及一個書房。

至於另一頂層複式示範單位，位於1座9樓及10樓E室，實用面積1,411方呎，屬四房雙套連工人房設計，並附設面積近900方呎平台及天台。其中客飯廳全長約10米，大廳連接平台，採光度十足。

樓盤自去年10月中展開第2輪推售以來，已沽出22座洋房，面積由1,706至2,724方呎，其中2至6號連花園泳池獨立屋已全數沽出，最高售價為3號屋，實用面積2,672方呎，花園1,352方呎，連兩個車位成交價5,046.4萬元，實用呎價18,886元。項目至今累售127伙分層戶及32座洋房，套現約16.39億元。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626