【專家點評】沈振盈：抗疫見效才有反彈市

美股波幅驚人，不斷熔斷再熔斷，筆者入行以來從未見過如此景象。月前筆者判斷內地疫情應可在3月份受控，故此，在2月初A股復市之後，開始部署入市。而港股確實在當日營造了今年第一個低位26,145點，並反彈上28,000點水平。其後，因為疫情在全球擴散，導致美股「跳崖式」下跌，拖累全球股市，港股亦因而下破了26,000點的關口。過去兩周美股跌勢更急，連番跌停板，恒指亦因而跌至22,519點的三年新低。

對港股投資者來說，形勢最兇險在星期一晚上，夜期一度低見21,588點，散戶投資者已被嚇至面青。尤幸昨日早上，道指期貨急彈，兼且升停板，救了周二港股一命。

今次美股之跌，主要有三大原因：首先，是過去一年市場對美股的看法過度樂觀，令到估值過高，市場情緒已達到了非理性亢奮的地步；其次，因為美股市場的孖展及槓桿過高，加上充斥着的「人工智能程式盤」推波助瀾，令波幅加大；第三，聯儲局兩度在議息會議前提早減息，引起市場憂慮。疫情的擴散，正好是導火線，點起美國股災的藥引。

持續的跌勢，確實令投資者感到不安，但當股價累積一定的跌幅後，亦隨時會出現報復式反彈。此刻要能推動大市反彈的因素，不是單靠減息及救市政策，而是各國對於抗疫的措施，能否有效及令市場回復的信心。

訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)

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