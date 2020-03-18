【港股開市】騰訊友邦領跌 滙豐逆市靠穩

美股道指期貨回吐逾600點，港股開市跌240點，恒生指數報23,023點；國企指數低開129點，報9,086點。

騰訊今日公布業績，股價跌1.9%報343港元；友邦保險跌2%報66.45元；中國移動跌1.9%；中國平安跌1.4%，幾隻重磅股已合共拖低恒指132點。

滙豐控股宣布祈耀年坐正行政總裁，股價逆市升0.5%，報45.2元。恒生銀行亦升1.3%報135元。

內銀股受壓，工商銀行及中國銀行跌1.5%及1.7%；建設銀行跌0.3%。

紐油再挫6%，中國海洋石油跌近3%；中國石油跌1.6%；中國石化跌1.3%。

阿里巴巴低開2.9%，報177.8元，再度逼近香港發行價。

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