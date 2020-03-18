A股快報：三大指數揚升　生物製藥股漲1%

美股大幅反彈；內地股市做好，滬深三大指數升0.4%至1.2%。滬綜指高開12點或0.46%，報2,792點；深成指高開92點或0.9%，至10,294點；創業板指數高開23點或1.23%，至1,941點。

板塊方面，生物製藥股升1.1%，金融及石油股齊升0.4%，地產股升0.3%，釀酒股靠穩。

海正藥業升停板，報14.25元人民幣。公司早於2016年獲得法匹拉韋在華的獨家專利授權。科技部生物中心主任張新民稱，法匹拉韋已完成臨床研究，顯示出很好的臨床療效；已正式向醫療救治組推薦，建議盡快納入診療方案。

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