【全球救市】世銀應對疫情融資方案增至140億美元

世界銀行宣布，將協助企業和國家預防、發現和應對新冠肺炎疫情快速蔓延的快速融資方案，較3月3日宣布的120億美元增加20億元，至140億美元(約1,092億港元)。

該決定意味着世銀旗下國際金融公司(IFC)用於應對新冠肺炎的資金，由原先的60億美元增加至80億美元。而作為140億美元整體援助方案的一部分，以援助受疫情蔓延造成的經濟下滑影響的私營企業及其僱員。

IFC的大部分資金將流向客戶金融機構，以使他們能夠繼續向竭力應對供應鏈中斷的私營企業提供貿易融資、營運資本支持和中期融資；也將幫助受大流行直接影響行業、如旅遊和製造業的現有客戶繼續支付費用支出。援助方案還將有益於參與應對大流行的行業，包括醫療衛生及相關產業，這些產業面臨服務、醫療設備和藥品需求上升。

IFC的應對舉措包括4個部分：

1、來自「實體部門危機應對基金」的20億美元，將支持容易受到大流行影響的基礎設施、製造業、農業和服務業的現有客戶。IFC將向有需要的企業提供貸款，並在必要時進行股權投資。這一工具也將幫助面臨需求上升的醫療衛生行業的企業。

2、來自現有「全球貿易融資計劃」的20億美元，將用於減少金融機構的支付風險，使其能夠為商品進出口企業提供貿易融資。IFC期待藉此支持參與全球供應鏈的中小企業。

3、來自「營運資本解決方案計劃」的20億美元，將資助新興市場銀行提供信貸幫助企業增加營運資本，即企業用於支付費用和補償工人的資金池。

4、獲得批准新啟動的部分：來自「全球貿易流動性計劃」和「關鍵大宗商品融資計劃」的20億美元，這兩項計劃均為地方銀行提供風險分擔支持，使其能夠繼續向新興市場企業提供資金。

IFC已經在開展工作部署應對融資，如最近將對4家越南銀行的貿易融資限制提高2.94億美元，使其能夠繼續向有需要的企業提供貸款，特別是中小企業。

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