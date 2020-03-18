港股格局：蘇沛豐指估值偏低 暫無大跌風險
2020年03月18日 10:14
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招銀國際研究部策略師蘇沛豐稱，港股短期內會繼續有大波動，但應已見底，建議投資者把握機會入市。
他說，現時港股市帳率(PB)約1倍，估值較2008年還要低，只要疫情不觸發金融危機，港股不會有大跌風險。他建議投資者追入有望受國策支持的基建及5G概念股，包括中國鐵塔(00788)、三一國際(00631)及中聯重科(01157)等。另科網股亦看高一線。
至於疫情在歐美尚未受控，他說，美股仍有下跌壓力，或拖港股後腿。然而，港股估值偏低，兼夾有北水支持，即使下跌也不會如美股般深。
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