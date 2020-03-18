港股格局：蘇沛豐指估值偏低　暫無大跌風險

招銀國際研究部策略師蘇沛豐稱，港股短期內會繼續有大波動，但應已見底，建議投資者把握機會入市。

至於疫情在歐美尚未受控，他說，美股仍有下跌壓力，或拖港股後腿。然而，港股估值偏低，兼夾有北水支持，即使下跌也不會如美股般深。

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