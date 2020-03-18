高盛降3個月金價預測至1600美元　央行將減少買金

美資大行高盛發表研究報告，將3個月和6個月的黃金價格目標分別下調了100美元，至每安士1,600及1,650美元，12個月預測維持在1,800美元。

現貨金最新報每安士1,534.8美元，升6.55元或0.43%。紐約4月期金每安士報1,530.9美元，升5.1美元或0.33%。

新冠肺炎進一步衝擊全球，此前投資者拋售黃金套現，以滿足流動性需求，令金價由高位回落。高盛指出，由於地緣政治和經濟不確定性加劇，刺激央行將儲備多元化，數年來央行增加儲備一直是黃金需求的重要驅動力，而俄羅斯央行是最大的買家之一，但在現金短缺的情況下，促使俄羅斯央行和其他新興市場減少黃金購買量，拖累黃金價格。

高盛分析員Jeffrey Currie稱，沒有預料到會有如此龐大的流動性問題或油價急挫，會帶來如此嚴重的需求衝擊。意味短期內金價在試圖尋找新的平衡時可能會保持波動。隨着時間流逝，與流動性相關的拋售將會緩解，「恐懼」驅動的需求可能會開始佔主導地位。

不過該行長遠仍維持對黃金的樂觀看法，因為全球經濟的超預期衝擊可能會導致更強烈的避險情緒，從而抵銷新興市場央行的需求下降。

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