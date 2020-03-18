科技園推財務支援措施　料400間培育公司受惠

繼特區政府於上月宣布成立「防疫抗疫基金」，為科學園、工業邨和創新中心的租戶提供六個月的全額租金豁免，香港科技園公司周三(18日)宣布再推出一項新增措施，以減輕培育計劃成員因受新型冠狀病毒疫情影響的財務負擔。

新措施下三個創業培育計劃，包括網動科技創業培育計劃(Incu-App)、科技創業培育計劃(Incu-Tech)及生物醫藥科技培育計劃(Incu-Bio)之成員，將可獲額外的資金補助，每間公司的資助總額上限為75,000港元。該措施將於2020年4月至9月期間實施，預計共約400間培育公司受惠。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626