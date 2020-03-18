港股格局：張智威料大市未見底　策略係...

信誠證券聯席董事張智威指出，環球股市持續波動，雖然現時仍未確認幾時見底，參考支持可睇2016年12月低位21,500點水平。不過，可以肯定的是，港股估值相當吸引，恒指目前預期市盈率只有9.3倍，預期周息率過4厘以上，市帳率更落到去1倍樓下，可見好多股份出現大折讓。另外，中國及東南亞地區疫情已逐步受控，歐美現時才開始大爆發，美股近日日跌幅明顯，但港股唔係好「跟跌」，走勢相對穩陣，但由於現時大市仍未喘穩，維持分段吸納優質股的策略。

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