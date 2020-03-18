港股格局：張智威料大市未見底 策略係...
2020年03月18日 10:34
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信誠證券聯席董事張智威指出，環球股市持續波動，雖然現時仍未確認幾時見底，參考支持可睇2016年12月低位21,500點水平。不過，可以肯定的是，港股估值相當吸引，恒指目前預期市盈率只有9.3倍，預期周息率過4厘以上，市帳率更落到去1倍樓下，可見好多股份出現大折讓。另外，中國及東南亞地區疫情已逐步受控，歐美現時才開始大爆發，美股近日日跌幅明顯，但港股唔係好「跟跌」，走勢相對穩陣，但由於現時大市仍未喘穩，維持分段吸納優質股的策略。
憧憬受惠低息環境，本地地產股近日跑贏大市。張指出，自2008年金融海嘯後，美國推出量化寬鬆(QE)，將令資產價格膨脹，股市、樓市一直向上。現時美國再重啟QE，料令錢愈來愈唔「值錢」，屆時地產股或各類資產價格將會上漲。地產相關股如領展房產基金(00823)、港鐵公司(00066)及恒基地產(00012)吸引力重現。
滙豐控股(00005)宣布任命祈耀年(Noel Quinn)為集團行政總裁，股價周三(18日)曾升逾2%。張指出，滙控市帳率只有0.64倍，周息率達8厘以上，估值相當吸引。事實上，該股累跌已多，下跌空間不大，加上派息穩定，不乏長線捧場客。且去年業績遜色其中一個原因是商業撇帳所致，實際盈利前景未必太悲觀，值得中長線吸納。
騰訊(00700)即將公布業績，綜合多間券商預測，集團去年純利按年增長14.5%至31.5%。張認為騰訊估值仍然偏貴，不妨待股價回落至去年12月低位，約330元水平才作中長線持有。若有意炒轉業績，只能作短線操作。
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