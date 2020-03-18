【專家點評】麥嘉嘉：汽車股表現不濟有原因…
2020年03月18日 10:36
東網電視更多新聞短片
美國政府據報考慮推出規模1.2萬億元的刺激經濟方案應對疫情，聯儲局指，本周五起啟動一級交易商信貸安排，為期至少6個月，並重啟08年金融海嘯期間的「商業票據融資機制」(Commercial Paper Funding Facility)，支持信貸流向家庭和企業，由財政部提供100億美元信貸擔保，紐約聯儲銀行進行額外回購操作，規模高達5,000億美元，並稱本周剩餘時間，將每日上午及下午向隔夜回購市場，各提供最多5萬億美元資金，合共最多1萬億美元，消息刺激美股反彈，道指收市升1,048點，市場避險情緒降溫，資金從債市流出，美債價急跌債息飆，10年期債息重上1厘。
雖然全球央行紛紛減息放水，惟倫敦銀行同業拆息(Libor)卻不跌反升，3個月期的美元LIBOR上漲，並創下2008年10月以來最大單日升幅。反映出金融機構之間的流動性仍然緊絀。波動市下投資者對保本型的投資產品需求殷切。另外，市場憂慮全球經濟體均陷入衰退風險，券商將多個地區及國家今年的經濟增長預測下調。
騰訊控股(00700)今日公布全年業績，市場綜合預測去年非通用會計準則(Non-GAAP)純利介乎923.4億元至990億元人民幣，按年增長19.2%至27.8%。市場關注疫情期間王牌手遊《王者榮耀》及《和平精英》帶動遊戲業務強勁增長，但廣告及支付業務或受衝擊。值得留意，雖然遊戲業務仍然錄得強勁增長，但在疫情陰霾下仍欠缺上升動力。恒指暫時於22,519點至23,700點水平整固。
行業方面，國內乘用車市場信息聯席會發布的數據顯示，預料3月狹義乘用車零售銷量103萬輛，同比下滑41%左右，3月第一周車市零售同比下降54%。吉利汽車(00175)、長城汽車(02333)早前公布的2月銷量表現，按年分別跌75%和85.5%。料行業收復需時，將限制汽車股股價表現。
申萬宏源投資顧問服務部主管 麥嘉嘉(作者為證監會持牌人，並無持有上述股票。)
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！
電話：6810 2200
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85268102200
Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！
電話：5133 0626
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85251330626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！