【專家點評】麥嘉嘉：汽車股表現不濟有原因…

美國政府據報考慮推出規模1.2萬億元的刺激經濟方案應對疫情，聯儲局指，本周五起啟動一級交易商信貸安排，為期至少6個月，並重啟08年金融海嘯期間的「商業票據融資機制」(Commercial Paper Funding Facility)，支持信貸流向家庭和企業，由財政部提供100億美元信貸擔保，紐約聯儲銀行進行額外回購操作，規模高達5,000億美元，並稱本周剩餘時間，將每日上午及下午向隔夜回購市場，各提供最多5萬億美元資金，合共最多1萬億美元，消息刺激美股反彈，道指收市升1,048點，市場避險情緒降溫，資金從債市流出，美債價急跌債息飆，10年期債息重上1厘。

雖然全球央行紛紛減息放水，惟倫敦銀行同業拆息(Libor)卻不跌反升，3個月期的美元LIBOR上漲，並創下2008年10月以來最大單日升幅。反映出金融機構之間的流動性仍然緊絀。波動市下投資者對保本型的投資產品需求殷切。另外，市場憂慮全球經濟體均陷入衰退風險，券商將多個地區及國家今年的經濟增長預測下調。

申萬宏源投資顧問服務部主管 麥嘉嘉(作者為證監會持牌人，並無持有上述股票。)

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