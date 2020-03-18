新冠肺炎：萬科2至3月銷售減510億人民幣 AH股價齊跌
2020年03月18日 10:42
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萬科(02202)(000002.SZ)周三(18日)上午通過網絡視頻直播召開2019年度業績推介會，對於新冠肺炎疫情的影響，公司總裁祝九勝稱，2至3月份的公司銷售減少510億元人民幣，「後面盡量補回來，盡可能減少影響；2020年銷售下降是一個小概率問題」。
萬科AH股股價分別下跌3.4%及4.6%，各報27.17元人民幣及25.9港元，其中H股一度挫6%至25.5元，創過去52周新低。
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