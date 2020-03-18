惠譽修訂泰國展望評級至「穩定」　經濟下行風險大

惠譽國際評級已將其對泰國長期外國貨幣發行人違約評級(IDR)的評級從「正面」修訂至「穩定」，並將維持主權評級在「BBB+」。是次修訂主要反映全球新冠肺炎疫情對泰國旅遊業所產生的影響，以及泰國政治環境的不確定性。

惠譽指出，「BBB+」評級反映了泰國健全的外部和公共財政狀況，為抵禦經濟和金融衝擊提供了緩衝，惟與其他國家相比，泰國在這些方面的結構上較弱，包括在世界銀行的治理得分較低，以及人均收入較低。

該行預測，由於疫情大流行，泰國的經濟增長將從2019年的2.4%降至2020年的1%，意味將連續第二年增長放緩，並且會是自2014年以來的最低增速。該行補充，由於病毒衝擊持續時間的不確定性，泰國2020年的增長前景面臨很大的下行風險，尤其是其旅遊業脆弱。根據泰國銀行的數據，該行業和相關業務約佔GDP的20%。初步數據顯示，2月份該國的遊客人數同比下降了近44%，而惠譽的基準是假設全球疫情已逐漸得到遏制，為逐步恢復旅遊業流入奠定了基礎。

惠譽預計，泰國經濟將於2021年恢復增長動力，預計全年增長3.8%，因為國內外需求將根據地區趨勢而逐漸恢復，持續的公共支出以及根據20年國家戰略和東部經濟走廊實施的政府基礎設施計劃，應能支持未來幾年的適度經濟增長。惠譽估計泰國的中期經濟增長為3.5%。儘管如此，泰國將繼續面臨人口老齡化和人力資本限制帶來的結構性挑戰。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626