【全球救市】股市爆發拋售潮　意大利法國比利時等禁沽空

新冠肺炎疫情持續蔓延，全球金融市場劇震，引發股市拋售潮。外媒報道，多國急推禁止沽空措施救市。

意大利證券市場監管機構Consob宣布禁止沽空3個月，由周三(18日)起實施，適用於所有股票，以抑制疫情之下的拋售行動導致的劇烈市場波動。聲明指出，「鑑於疫情導致最近幾天市場劇烈波動，有必要採取這些措施，目標恢復市場的完整性。」

Consob還臨時提高對48家上市公司持股的透明度要求。投資者現在必須披露持有大型公司1%或以上的股份，持有中小型公司3%或以上的股份。

歐盟監管機構歐洲證券及市場管理局支持意大利的禁止沽空舉措。

事實上，Consob之前已兩次下令禁止沽空，不過僅限於3月13日和3月17日當日，如今升級為更全面的禁止沽空措施。意大利基準股指FTSE MIB指數今年以來下跌39%，在主要歐洲股市中表現最差。

除了意大利外，法國、比利時及西班牙亦分別宣布禁止沽空1個月。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626