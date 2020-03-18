新冠肺炎：萬豪擬調整業務　數萬員工或迫放無薪假

新冠肺炎疫情持續擴散，隨着世界各地限制旅遊和社會隔離，重創全球酒店業，國際連鎖酒店集團萬豪國際發聲明指出，全球財產的需求正在急劇下降，持續時間尚不確定，集團正在相應地調整全球業務，意味着旗下數以萬名員工的工作時間或有所減少，甚至需放無薪假。

事實上，全球酒店住房業績亦備受拖累。萬豪、希爾頓及凱悅等知名酒店業者周二(17日)與美國總統特朗普舉行的圓桌會議上表示，受疫情衝擊，目前旗下全球酒店平均入住率僅為10至15%。

萬豪上周起已陸續關閉旗下一些酒店。萬豪行政總裁Arne Sorenson在周二的圓桌會議上坦言，該集團現在每天都在虧損，雖然正準備放旗下員工無薪假，但員工在放無薪假期間，仍可享有醫療福利。

萬豪認為，雖然鑑於局勢的動盪，目前很難預測最終影響，但對集團長期前景充滿信心。該集團於2019年底在全球擁有約174,000名員工，於全球持有138萬間客房。其品牌包括同名酒店連鎖、喜來登、萬怡酒店及麗思卡爾頓酒店(The Ritz-Carlton)等。

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