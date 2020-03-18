WeWork頻遭調查　傳軟銀撤銷234億投資

外媒報道，日本電信巨擘軟銀(SoftBank)向股東發信指，由於美國政府頻頻對共享辦公室營運商WeWork發起調查，該公司可能撤銷對其30億美元(約234億港元)的投資。這筆交易原訂兩周後完成。

WeWork去年謀求上市失敗，之後出現財務危機，獲軟銀出手援助。去年10月軟銀已向WeWork注資15億美元，並準備替其償還巨額債務，軟銀亦將會購入WeWork股票。

軟銀此前遭評級機構標普下調展望，股價最新跌6.89%。

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