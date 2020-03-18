【專家點評】大華繼顯：股市波動性不減　恒指技術反彈睇…

大華繼顯發表的研究告指出，美國促經濟和穩流動性的措施漸趨明朗，聯儲局重啟金融危機時期的商業票據融資工具，另外政府亦開始就規模高達1.2萬億美元的刺激經濟方案為市場先作期望管理。惟觀乎隔晚美國10年期債息急升以及今晨美股期貨大幅回吐的分化表現，反映市場目前對焦點應放在措施成效或經濟衰退風險仍然取態兩極，短期股市波動性不減。

技術走勢上，港股上周跌穿長期下降三角形底點約24,900點的關鍵支持後，恒指在近乎無險可守的狀態下，急瀉至接近歷史低位的估值水平，才在23,000點附近稍為喘穩。對比去年8月做出24,900點低位的時間點，技術指標MACD和RSI在指數上周五尋底時，分別與股價呈現背馳信號，加上14天RSI處於24的超賣水平，後市若能得到利淡勢頭轉穩而令MACD 熊差收窄，可望先造就一波技術反彈。

不過目前所有移動平均線均出現下行傾向，將影響反彈力度，如以18,278點至33,484點作為前大型升浪參考，港股料在61.8%黃金比率回調約24,087點遇首個阻力。而下方倘若失守上周低位22,519點，非理性沽壓或進一步驅使下試21,867點的支持(76.4%黃金比率回調)，並重返2017年的升浪起點。

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