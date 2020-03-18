經濟學人：香港再膺全球最高生活成本城市
2020年03月18日 11:06
東網電視更多新聞短片
經濟學人發表《全球生活成本調查》，與去年一樣，這是該調查中第二次有3個城市並列最昂貴城市榜首，而且全部位於亞洲。香港和新加坡繼續佔據其中兩個位置，餘下一席位於日本，但不是首都東京，而是大阪，主要受惠日圓升值。而東京的排名就由第13位躍升至第8位。
至於去年並列榜首的巴黎，最新排名降至第5位，與瑞士蘇黎世睇齊。美國紐約及洛杉磯分別排名第4及第8，主要受美元強勁及內需帶動。中東唯一登上十大的城市只有以色列的特拉維夫，由去年的第10位升至第7位。
在調查的133個城市中，平均生活水平下降了約4%，主要反映了寬鬆的貨幣政策對全球貨幣的影響，中美貿易戰的不確定性對某些新興市場貨幣造成壓力，以及美國經濟形勢。
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！
電話：6810 2200
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85268102200
Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！
電話：5133 0626
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85251330626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！