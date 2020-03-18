經濟學人：香港再膺全球最高生活成本城市

經濟學人發表《全球生活成本調查》，與去年一樣，這是該調查中第二次有3個城市並列最昂貴城市榜首，而且全部位於亞洲。香港和新加坡繼續佔據其中兩個位置，餘下一席位於日本，但不是首都東京，而是大阪，主要受惠日圓升值。而東京的排名就由第13位躍升至第8位。

至於去年並列榜首的巴黎，最新排名降至第5位，與瑞士蘇黎世睇齊。美國紐約及洛杉磯分別排名第4及第8，主要受美元強勁及內需帶動。中東唯一登上十大的城市只有以色列的特拉維夫，由去年的第10位升至第7位。

在調查的133個城市中，平均生活水平下降了約4%，主要反映了寬鬆的貨幣政策對全球貨幣的影響，中美貿易戰的不確定性對某些新興市場貨幣造成壓力，以及美國經濟形勢。

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