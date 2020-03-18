港股格局：藺常念料恒指短線炒上26000點

2020年03月18日 11:12
  • 東網電視
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    智易東方證券行政總裁藺常念稱，港股已到底，恒指短線上望26,000點！他建議，投資者還原早前一半港股倉位。
    他解釋，遠至多國央行在泵水，近至中國疫情緩和，令投資氣氛轉好，料港股會慢慢向上。他說，美國總統特朗普正推敲一份總額或高達1萬億美元的緊急刺激方案，更史無前例地向美國人派錢，以支持經濟，料資金會逐步流進低估值的港股。
    他看好科網股，包括Amazon.com Inc(美股：AMZN)、阿里巴巴(09988)及騰訊控股(00700)等，料其推動數位化新工作方式的相關業務在疫情肆虐，打工仔在家工作之下，能見強勁增長。
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