新股專輯：奇士達「潛水」31% 建中建設揚升
2020年03月18日 11:49
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奇士達副總裁貝烈亮(右)
周三(18日)有2隻新股首日掛牌，開市即「潛水」，玩具車生產商奇士達(06918)報1.1港元，較招股價1.38元下跌20.28%，半日收報0.95元，跌幅達31%。建築服務提供商建中建設(00589)開市報1.45元，較招股價1.65元跌12.12%，半日漲近31%，至2.16元。
奇士達投資者關係顧問黃馨逸稱，公司80%客戶屬海外，聖誕節假期為傳統旺季，通常集中在1月、3至5月份下訂單，目前未見客戶減少或延遲訂單。另外，公司目前的中國汕頭廠房產能正陸續恢復正常。
該公司副總裁貝烈亮表示，中美貿易摩擦明朗化，而公司銷售渠道覆蓋50多個國家，能分散風險。
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