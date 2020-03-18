新股專輯：奇士達「潛水」31%　建中建設揚升

奇士達投資者關係顧問黃馨逸稱，公司80%客戶屬海外，聖誕節假期為傳統旺季，通常集中在1月、3至5月份下訂單，目前未見客戶減少或延遲訂單。另外，公司目前的中國汕頭廠房產能正陸續恢復正常。

該公司副總裁貝烈亮表示，中美貿易摩擦明朗化，而公司銷售渠道覆蓋50多個國家，能分散風險。

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