二手成交：柏傲山4房3218萬沽　低市價10%

各區豪宅承接力不俗。中原資深區域營業董事陳家鴻透露，股市雖然波動，但樓市剛性需求強，該行促成北角柏傲山2座低層B單位交易，實用面積1,136方呎，間隔4房連套房，連車位售價3,218萬港元，屬區內3月至今最高金額二手成交，實用呎價28,327元，較市價低10%。

他指出，原業主於2014年11月以2,914萬元買入單位，扣除發展商回贈後約2,530萬元，車位則以320萬元購入，持貨6年，帳面獲利約368萬元，單位升值約13%。

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