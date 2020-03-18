【全球攬炒】北歐最富有國家失業救濟申請一周飆1.2倍

疫情在全球不斷蔓延，加上此前油價暴跌，經濟陷入停滯。外媒報道，身為北歐最富有國家、在去年年中加息3次的挪威，央行最近亦「被迫」跟隨全球放水潮下減息半厘，在失業率觸及25年來高位的情況下，尋求失業救濟金的人數在短短1周更暴升1.28倍。

報道引述挪威官方數據，該國目前月度失業率5.3%，為1995年以來最高。該國政府為了應對這場危機，現在將每周發布失業數據，更預計失業率將繼續上升。事實上，挪威企業已宣布了數千個臨時裁員計劃，單計本周的失業救濟金申請數量幾乎是2009全年總數，更有機會打破1993年錄得月度失業率6.3%的紀錄。

除了新冠肺炎之外，由於挪威經濟甚依賴石油出口，油價低迷令該國大受打擊。沙特和俄羅斯大打原油價格戰，拖累油價一度跌穿28美元。紐約期油及布蘭特期油最新仍企30美元樓下，分別報27.13美元及29.11美元。

瑞典北歐斯安銀行(SEB)首席策略師Erica Blomgren Dalsto表示，這些數據對於挪威央行來說非常令人擔憂，該行最近才預測失業率會一路上升到6月，短期內挪威央行可能進一步減息至少0.5厘。

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