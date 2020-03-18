復星旅文：日後擬以輕資產發展　集中項目管理

他指，現時太倉項目進度良好，總投資額約132億元人民幣(下同)，第一期項目可銷面積達56萬平方米，預料今年內可預售。由於所在地鄰近上海，具交通便利優勢，相信有助吸引中國及海外遊客。

被問到新冠肺炎疫情影響，錢指出，旗下位於中國的度假村在過去陸續暫停營業，但海外不受影響，故今年首兩個月業務增長強勁。不過，疫情開始在海外蔓延，而中國地區開始恢復工作，認為內地人民出外旅遊受限制下，中高端度假產品成替代品，相信可帶動內地本土旅遊，公司亦可受惠。

他續指，內地政府有政策出台，支持旅遊文化項目，相信部分經營不善的企業受疫情拖累，行業將出現整合，強調公司現金流充沛，截至去年底約21億元；銀行信貸額25億元，沒有資金壓力。

另外，他又提到，位於三亞的亞特蘭蒂斯酒店早前關閉所有娛樂設施，但房間仍營運中，上周末房間預訂為去年同期一半，亦已在1月前推出營銷計劃，不會改變酒店定價策略。

公司去年11月完成收購旅行社Thomas Cook。錢表示，該業務主要面向客戶，立足歐洲，將利用其全球知名度，加強公司全球化布局。日後將加入文化、體育、生活等元素，建立為全球家庭生活品牌，冀下半年開始運作。

派息方面，副總裁兼首席財務官王文平指，派息考慮股東回報、企業日後發展等因素，現時沒有特定派息比率。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626