【瑞通推介】阿里巴巴再考驗上市低位　資金取態審慎

瑞通認股證牛熊證銷售部：據報美國特朗普政府正討論規模達1萬億美元的經濟刺激計劃，道指隔晚先跌後回升，一度跌穿二萬點關，最終收報21,237點，升1,048點或5.2%。

恒指周二(17日)走勢反覆，最終收升200點或0.8%，收報23,263點。周三(18日)早段表現反覆，低開逾200點，曾失守兩萬三關口，其後跌幅逐步收窄，23,200點失而復得。其好倉(牛證及認購權證)周二淨流入逾2,600萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出約181萬元，反映資金看好港股反彈未完。周二其牛證街貨重貨區為收回價22,500至22,598點，而熊證街貨重貨區為收回價25,041至25,099點。

舜宇光學科技周一(16日)收市後公布多賺六成，惟被大行調低評級及目標價，股價周三先升後跌，早段曾升2%至107元，其後明顯受壓，由即市高位倒跌近9%，失守百元關口，低見98.3元。

阿里巴巴周二曾跌穿176元的在港上市招股價，低見175元，其後大幅反彈，最後收報183.2元，升2.1%。該股是周二沽空最活躍股份，沽空金額達25.58億元，沽空比率38.5%。其股價周三早段再度受壓，曾跌逾2%至178元之下。輪證資金流方面，周二分別有511萬和41萬元淨流出其好倉和淡倉。

有研究報告指內地上周二手成交量按年跌4成，加上市場開始憂慮內房公司3月面臨債券到期高峰問題，內房股周二沽壓重。融創中國周二曾低見34.05元創約5個月低，收市仍跌4%報35.25元。周三早段繼續回升約2%，重返36元水平。該股將於下周四(26日)公布去年業績，早前公司已發盈喜，料去年純利將按年增加逾50%。輪證資金流方面，周二有122萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有140萬元淨流出。

近日預警今年首季新業務銷售受顯著打擊的友邦保險，近期股價隨大市回落，主要平均線跟隨向下移，且14日RSI徘徊在超賣區，至周二稍見喘穩迹象，以近全日高位67.85元收市，升2.7%。該股周三早段好淡爭持，低位回至67元以下，而高位於68元之上。周二有50萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有108萬元淨流入。

滙豐控股宣布任命祈耀年為集團行政總裁，立即生效。美國重回「零息」時代，市場擔心銀行股淨息差收窄，不過該股4連跌之後，周二彈升2.6%收市，報44.95元，盤中一度高見45.5元。落實換帥後，滙控周三早段續受資金追捧，升約2%，重上46元。周二有237萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有146萬元淨流出。

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