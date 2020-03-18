富士高實業發盈警
2020年03月18日 12:06
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富士高實業(00927)發盈警，集團於截至2020年3月31日止年度(2020財政年度)的淨利潤對比截至2019年3月31日止年度可能減少35至50%。儘管勞工成本縮減，但預期集團財務業績將會下降，主要原因在於來自戴咪耳機及音響耳機分部的收入減少；呆貨撥備增加；外匯收益淨額減少；及應收貨款減值撥備增加所致。
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