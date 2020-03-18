中國鐵塔去年盈利增長97%　末期息1.455分

該公司指，去年依託資源優勢，積極踐行共享發展理念，以運營商業務為基礎，積極拓展跨行業業務和能源經營業務，全面推進「一體兩翼」戰略布局。截至2019年底，塔類站均租戶數從2018年底的1.55提升到1.62。

去年該公司錄得營業收入764.28億元，按年增長6.4%。其中，塔類業務實現收入714.06億元，按年增長4.1%。公司塔類站址數199.4萬個，累計淨增6.9萬個，運營商塔類租戶達到306.3萬戶，按年增加約22.6萬戶，新增運營商租戶共享滿足比例超過80%。

室分業務發展上，截至2019年底，樓宇類室分覆蓋面積累計約25.7億平方米，新增覆蓋面積11.1億平方米；地鐵總覆蓋里程累計約3,370公里，新增覆蓋里程約483公里；高鐵隧道總覆蓋里程累計約5,318公里，新增覆蓋里程約942公里。全年室分業務實現收入26.58億元，按年增長46.1%。跨行業站址應用與信息及能源經營業務收入為20.8億元，按年增長70.2%。

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