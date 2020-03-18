特步國際去年多賺10%　末期息7.5仙

公司主席丁水波於業績報告中預計，內地新冠肺炎爆發，以及第二輪中美貿易談判，引起的持續緊張局勢將無可避免地對宏觀經濟帶來短期不良影響。在此情況下，集團認為，隨着病毒爆發後中國居民的健康意識增強，加上城市化不斷推進和中國政府鼓勵參與體育運動，相信體育用品行業將實現穩定的長期增長勢頭。

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