特步國際去年多賺10% 末期息7.5仙
2020年03月18日 12:33
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特步國際(01368)公布截至2019年12月31日止全年度業績，股東應佔溢利7.27億元人民幣，按年增長10.84%，每股基本盈利30.72分，派末期息每股7.5港仙。
公司主席丁水波於業績報告中預計，內地新冠肺炎爆發，以及第二輪中美貿易談判，引起的持續緊張局勢將無可避免地對宏觀經濟帶來短期不良影響。在此情況下，集團認為，隨着病毒爆發後中國居民的健康意識增強，加上城市化不斷推進和中國政府鼓勵參與體育運動，相信體育用品行業將實現穩定的長期增長勢頭。
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