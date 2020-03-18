嘯後最差！大摩料全球GDP今年僅增0.9%　衰退已成定局

新冠肺炎疫情持續蔓延，摩根士丹利認為2020年的全球經濟衰退已是「基本情況(base case)」，警告病毒大流行正從根本上擾亂世界經濟，預期全球經濟今年增長將放緩至0.9%，是金融海嘯以來的最低水平。

該行相信，美國政府將在今年第3季採取有力的貨幣和財政政策應對措施，將有助於全球經濟增長復甦。但總體而言，估計全球經濟第1季為收縮0.3%，第2季為收縮0.6%，第3季為增長1.8%，第4季為增長2.5%。

大摩首席經濟學家Chetan Ahya表示，隨着疫情襲擊亞洲後，在歐洲和美國蔓延，經濟和市場的混亂將在2020年上半年觸發全球經濟按年收縮，表現較2001年全球衰退時更差。雖然各國推出的救市政策，將為市場提供保護傘，但疫情的衝擊和緊縮的金融狀況所帶來的潛在損害，將為全球經濟帶來實質性的衝擊。

此外，在大摩假設的基本情況下，估計美國國內生產總值(GDP)恐損失3,600億美元(約2.8萬億港元)。此外，預期美國季度GDP將放緩，直至2021年上半年才會恢復；至於今年首季料增長1.8%，第2季增長0.3%，第3及第4季分別增長0.2%。

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