半日沽空金額約92億元　阿里巴巴佔18%

半日共有568隻股份被沽空，涉及金額91.88億港元，佔大市成交14.45%。阿里巴巴沽空金額16.66億元，佔沽空總額18.14%；騰訊沽空金額8.21億元，佔沽空總額8.94%；建設銀行沽空金額5.26億元，佔沽空總額5.73%；中國平安沽空金額3.33億元，佔沽空總額3.63%；友邦保險沽空金額2.74億元，佔沽空總額2.99%。

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