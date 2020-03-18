半日沽空金額約92億元 阿里巴巴佔18%
2020年03月18日 12:48
東網電視更多新聞短片
半日共有568隻股份被沽空，涉及金額91.88億港元，佔大市成交14.45%。阿里巴巴沽空金額16.66億元，佔沽空總額18.14%；騰訊沽空金額8.21億元，佔沽空總額8.94%；建設銀行沽空金額5.26億元，佔沽空總額5.73%；中國平安沽空金額3.33億元，佔沽空總額3.63%；友邦保險沽空金額2.74億元，佔沽空總額2.99%。
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！
電話：6810 2200
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85268102200
Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！
電話：5133 0626
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85251330626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
更多資訊：更多沽空紀錄資料