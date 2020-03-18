新冠肺炎：標普再降中國今年經濟增長預測 料「3」不保…

國際評級機構標準普爾發表報告指出，新冠肺炎疫情恐觸發全球經濟衰退，中國首季經濟更受到巨大衝擊，故再下調今年內地經濟按年增速1.9百分點至2.9%，並預期今年亞太地區經濟增長率將「腰斬」至不足3%。

所謂經濟衰退，是指國內生產總值(GDP)增長趨勢至少連續兩個季度放緩，足以引發失業率上升。標普亞太首席經濟學家Shaun Roache認為，疫情造成的永久性經濟損失估計可能超過4,000億美元。

另外，日資券商野村周一(16日)曾發布報告指，疫情在全球迅速蔓延，將在未來數個季度對中國外需構成巨大壓力，估計今年內地全年GDP增​​速只有4.8%。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626