滙豐杜嘉祺：祈耀年CEO任期3年　表現達標可長做

對於祈耀年的行政總裁任期，杜嘉祺表示，合約期為3年，不過實際上仍需要視乎工作表現，如果表現達標則有機會長做，如果表現不達標，任期或會縮短。

近月不時傳出有外部候選人角逐滙控行政總裁一職，杜嘉祺承認，有一些出色的外部候選人參與遴選，但未有透露實際人數。但他強調，集團最後只任命祈耀年一人，不存在曾被其他候選人拒絕一事。

鑑於新冠肺炎於全球肆虐，他指出，現時集團經營情況相對2月份更具挑戰性，惟疫情仍然充滿不確定，目前判斷對集團策略的影響是言之尚早。集團的經營指引未有改變，若日後有更新，會適時公布。被問及是否需要集資，他稱，集團的資本水平及資產負債表強勁，目前仍處舒適水平，未有計劃集資。

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