二手成交：綠楊新邨三房戶減至不足800萬沽
2020年03月18日 13:54
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美聯吳彤表示，荃灣綠楊新邨K座中層4室，實用面積582方呎，三房間隔，微減2萬港元，以798萬元售出，呎價13,711元。原業主於2014年3月以488入市，持貨6年轉售帳面獲利310萬元。
資料顯示，該座中低層同室單位，戶型及坐向景觀相同，於2018年11月以820萬元登記成交，新個案較當時仍低約22萬元。
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