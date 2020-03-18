新盤動向：OCEAN MARINI次輪銷售暫錄逾千票登記

新盤收票反應保持理想。會德豐地產常務董事黃光耀表示，將軍澳日出康城OCEAN MARINI，已售出191伙，暫時料已錄得逾千票登記，以首輪向隅客為主。本周六(21日)將推售102伙，近一半為海景戶，折實平均呎價15,679元，市值約9.6億元。

利嘉閣按揭代理為該盤推出全期息口低至H加1.24厘樓按計劃，回贈高達1.6%。

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