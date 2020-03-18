【深度解構】國際投資者正密密吸納人民幣資產？

外國傳媒報道，全球央行競相寬鬆，以應對漫天飛舞的「黑天鵝」之際，今年以來頗具韌性的人民幣資產正獲得國際投資者進一步青睞。

【內地市場相對穩定】

新冠疫情蔓延又逢石油大戰驟然打響，引發風險資產拋售大潮，中國資產亦難以幸免，惟對比國際市場的「直插式」行情，境內相對穩定的金融市場引人注目。彭博綜合採訪的摩根資管、瑞銀資管、百達資管、法巴銀行和富達國際基金等投資人士顯示，隨着美國重新邁向零利率，中國的政策空間更充裕，在人民幣相對穩定預期加持下，股債市均具有吸引力，特別是豐厚的中美息差之下，將積極增持中國債券資產。

百達資產管理公司大中華區債券業務主管Cary Yeung說：「我們認為對外國投資者來說，中國債券的孳息率仍頗為豐厚，加上相對穩定的貨幣，現在是一個良好的進入時機」。他認為，中國債券和其他資產相關性較低，對市場波動也較不敏感，都令國債和國開債的優勢仍在。

【寬鬆周期有望更長】

他指出，進口收縮、中短期出境旅遊的減少，以及中國和美國等已開發市場利率分化的加大，都將支持人民幣穩定；隨着美國開啟寬鬆周期，中國寬鬆貨幣政策刺激經濟的空間更為寬裕，並且不會刺激人民幣貶值。他並表示，油價暴跌減輕了通脹的壓力，人行寬鬆力度或許不如聯儲局如此猛烈，但寬鬆周期有望持續更長時間，並推動債券孳利率進一步下行。

【人民幣難大幅貶值】

瑞銀資管和摩根資管表示都在買進中國債券，貝萊德也計劃增持；瑞銀資管亞太固定收益主管Hayden Briscoe說：「我們正買入中國的在岸和離岸債券。」他指出，隨着美元受壓，中國人民銀行(即中國央行)料會努力將美元兌人民幣維持在6.95至7左右。「在全球避險的環境下，很多的波動率都在上升，但是人民幣具有不錯的韌性。」

他認為，中美國債息差將從現在開始壓縮，「下半年預計息差將壓縮到1.5厘，如果情況變得更糟糕，預計會到1厘。」

中國金融市場在經歷前幾年的深度調整和巨幅波動之後，在本輪國際市場動盪中，反而看似更穩定。人民幣匯率去年受貿易戰刺激而「破7」，今年以來則在7元上下保持雙向波動，對一籃子匯率更是強勢攀升，彭博模擬的人民幣實時籃子指數周二(17日)曾升破95，繼續刷新去年5月初以來新高；A股今年表現強於美股，對比下挫近22%的標指，滬綜指跌幅僅不到9%；國債市場上，中美10年期國債息差回落至1.7厘以上，此前一度衝高至2厘附近，創逾6年高位。

隨着境內疫情放緩，中國金融市場近來的平穩運行，也讓中國央行貨幣政策堅持以我為主，儘管聯儲局自3月以來兩度緊急減息共1.5厘，本周中國央行仍維持MLF利率不變，分析料未來政策將「小步慢跑」。

【中國仍具政策空間】

安本標準投資組合經理Edmund Goh對彭博表示，中國的利率仍有下行空間，因為如果歐美限制旅行，並將重心轉向控制疫情，中國的經濟前景料會惡化。他稱，安本正長線建倉，並且尋求進入亞洲中資美元債市場的機會。

摩根資管固定收益投資組合經理Jason Pang稱，自疫情爆發以來，就已經增持中國債券，「我們會繼續關注政策性銀行債，這在短期內是不會改變的。」

【基金部署長線倉位】

法巴銀行和貝萊德都建議在債券長線增加倉位；貝萊德基金經理劉鑫傾向5年或以上的債券，法巴大中華區環球市場部主管孫鴻志稱，從交易角度出發，sell-off(拋售)之後就是比較好的增持窗口。

境外投資者在今年2月淨買入了至少755.6億元中國債券，創5個月以來最多，核心品種為國債和政策性金融債。截至2月底總持債規模達2.28萬億元。

上周五受國際美元流動性緊張等影響，分析師稱外資曾一度拋售國債，百達資管的Cary Yeung表示，中國債券市場上外資持有比例仍低，且中國經濟周期和全球其他經濟體的相關性較低，近期的沽壓並不會產生實質性影響。

【中國股市強勢初現】

股市方面，豐盛金融集團資產管理部董事黃國英認為，中國股市表現強於外圍可能才剛剛開始，因現在中國相對安全，且已開始正常化上班，受疫情影響相對小。

但疫情和油價雙重夾擊下，國際環境日趨複雜，香港中資基金業協會副主席杜洋指出，投資者焦慮、恐慌之際肯定會撤離風險資產，中國資產也不例外。從更長期來看，中國在這次疫情中展現出來的治理能力，在經濟復甦之後也會增加國際投資者的配置信心。

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