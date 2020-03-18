壹傳媒股價急瀉逾8%

壹傳媒黎智英涉嫌在2017年6月刑事恐嚇東方報業集團男記者，以及涉參與去年「831」遊行，日前被警方上門拘捕，並落案控告他兩項罪名。負面消息不斷，加上連年虧損，早前壹傳媒宣布結束台灣業務及裁減香港員工，而其股價亦持續受壓，周三(18日)即市再急瀉逾8%，低見0.182港元，現成交23.6萬元。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626