國泰曾瀉逾6%創逾十年新低　高盛料今年勁蝕40億

高盛發表研究報告指出，由於公司航線全面國際化，以及削運力致燃油對沖虧損擴大等因素，認為國泰是最受新冠肺炎疫情打擊的公司之一。該行大幅調低國泰今年的盈利預測，估計其淨虧損達40億港元，大於市場預計的虧損22億元，其中，燃油對沖虧損將達5.83億美元(約45.4億港元)。高盛削國泰目標股價10.4%至11.2元，投資評級下調至「中性」。

該行解釋，新冠肺炎在愈來愈多國家傳播，令環球旅遊大受打擊。國泰已宣布削減3和4月客運運力達65%，航機運載率在3月只餘50%，明顯低於去年的89%，而且客運需求在去年下半年已開始減弱，暗示未來未必有強力的回復。

國泰已將今年預計耗油量的四成作對沖，但又在3、4月削減運力65%，該行估計，這令公司實際耗油量可能按年減少33%，或令實際耗油量的對沖比率升至59%，而且4月以後國泰或會再削運力，但航班需求預計至8月仍然疲弱。

該行預期，今年國泰全年運力平均下降17%，即反映公司有46%耗油量，以布蘭特期油每桶63.8美元作對沖(現價約34美元)。如全年油價平均為32.5美元的話，預計國泰今年燃油對沖虧損達5.83億美元，令國泰股份的回報率受壓。

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