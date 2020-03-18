【共度時艱】港鐵旗下商場中小型租戶4月獲減租一半
2020年03月18日 15:05
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港鐵公司(00066)表示，有見近月新型冠狀病毒疫情對香港社會各界造成極大挑戰，決定延續對商戶提供的支援措施，共度時艱。
該公司繼早前宣布向全線車站及旗下商場的中小型租戶提供2月及3月租金寬減措施後，現決定延續援助措施，中小型租戶可繼續獲減免4月份的一半租金。公司之後亦會繼續按個別情況，為大型租戶提供適切支援。
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