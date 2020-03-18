大行報告：疫情打擊！大和降舜宇目標價

不過，該行相信舜宇受新冠肺炎打擊，公司計劃今年各類產品出貨量只會增一至兩成，毛利率目標也只是維持平穩水平。基於疫情存在不確定性，該行下調舜宇今、明兩年每股盈利預測8%至14%，但仍相信今年每股純利增長15%，並指明年增長動力加快。

該行重申舜宇「買入」評級，惟將目標價由163港元降至133元，降幅達18.4%。

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