港股格局：郭思治料繼續尋底　籲揸重現金

帝峰證券及資產管理行政總裁郭思治指，港股會繼續沉底，因環球經濟一體化，一日歐美地區新冠肺炎疫情未受控，港股總會向下。

他提醒投資者，現在不適宜估底，更不能存僥倖心態重倉股票，最好手持所有現金避險。他所管理的基金，現在幾乎全Cash！

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