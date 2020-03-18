港股格局：郭思治料繼續尋底 籲揸重現金
2020年03月18日 15:41
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帝峰證券及資產管理行政總裁郭思治指，港股會繼續沉底，因環球經濟一體化，一日歐美地區新冠肺炎疫情未受控，港股總會向下。
他提醒投資者，現在不適宜估底，更不能存僥倖心態重倉股票，最好手持所有現金避險。他所管理的基金，現在幾乎全Cash！
他預計，港股短線不會有技術大轉變，因市場避險情緒高企，市民不敢消費，且好多行業都出現財困。若果長線投資者如果心郁郁想撈貨，頂多買一手騰訊控股(00700)，或小注防守性較強的香港中華煤氣(00003)或滙豐控股(00005)。
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