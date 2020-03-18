疫市拍賣：清水灣半島銀主盤賣960萬　貝沙灣洋房收回

忠誠拍賣周三(18日)舉行拍賣會，推出14項物業，共沽出2個，包括將軍澳清水灣半島1座高層C室銀主盤，實用面積769方呎，開價900萬港元，終以960萬元拍出。另一項為石塘咀恒裕大廈中層戶，由業主及銀主共同推出，實用面積288方呎，開價380萬元，以405萬元拍出。

同場港島南區豪宅貝沙灣一幢單號洋房，屬業主盤，實用面積3,792方呎，採四套房間隔，該物業連租約推出，開價1.7億元，因未獲任何出價而收回。

該行鄭世傑稱，近日不少政府部門運作停頓，進行不到收樓程序，令市場上銀主盤數量有所減少，但難以預測未來數量會否大幅上升。

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