新股專輯：農夫山泉已向中證監申請來港上市
2020年03月18日 15:51
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據中國證監會網頁，中國飲用水和飲料生產企業農夫山泉已向中國證監會提交來港上市申請。據外媒報道，農夫山泉集資最多10億美元(約78億港元)。
值得留意的是，該公司於2019年11月底曾傳出來港上市消息，惟當時公司否認傳聞，指沒有上市計劃。
農夫山泉官網顯示，公司成立於1996年，主要產品包括飲用水、茶飲品、果汁及蔬果汁等，位列中國飲料工業十強。
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