【全球股災】歐股開市續冧 多國禁沽空
2020年03月18日 16:15
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多國政府推出數以千億美元計的救市計劃及限制措施，但仍難阻止股市下跌，歐股早市急挫，其中英股跌2.79%；法股跌2.09%；德股跌3.55%；意股跌1.33%；西班牙股市跌1.96%。
外媒報道．剛上任英倫銀行行長的貝利與主要金融機構研究過，關閉英國股市兩星期的可能性，以應對目前的新型肺炎疫情。
意大利證券市場監管機構Consob宣布禁止沽空3個月，由周三(18日)起實施，適用於所有股票，以抑制疫情之下的拋售行動導致的劇烈市場波動。除了意大利外，法國、比利時，以及西班牙亦分別宣布禁止沽空1個月。
法國雷諾汽車表示，其摩洛哥兩個生產基地停產將於周四(19日)生效，而其葡萄牙工廠的生產將於周三(18日)暫停，股價挫3%。
事實上，歐洲汽車製造商協會(ACEA)表示，2月份在歐盟範圍內，新車註冊量下降7.4%至95.7萬輛；德國寶馬汽車及平治汽車母公司戴姆勒分別跌逾4%及6%。
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