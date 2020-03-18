【市後重點睇】美匯續揚 金價曾跌穿1500美元
2020年03月18日 16:19
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美匯指數漲至99.78，離岸人民幣(CNH)低見7.0515，港匯回軟至7.7670，美元兌日圓企107.3，歐元跌至1.0980，澳元跌至十七年低位，報0.5962，英鎊報1.2035。金價一度失守千五關，現企1,500美元。布油跌1.11%至28.41美元，紐油插2.63%至26.24美元。美股期貨再觸及熔斷機制。
●市後關注點
-18:00 歐元區2月消費物價指數(CPI)終值
-20:30 美國2月新屋動工及建築批核
●恒生指數午後愈跌愈深，一度大冧近1,096點，見22,167點的逾3年低位；收市報22,291點，跌971點或4.18%。國企指數插穿9,000點關，收報8,800點，跌415點或4.51%。主板全日成交1,660億港元。https://bit.ly/3bgt7Z9
●A股快報：滬深三大指數跌逾1.6%，外資淨賣出近72億。https://bit.ly/2IVWOTa
●亞洲股市：韓股挫4.8%，澳股插6.4%。
●市傳大型金融機構要求英國停市兩周，歐股全線低開，德國DAX指數跌3.9%，英國富時100指數跌3.1%。
●滙豐杜嘉祺：祈耀年CEO任期3年，表現達標可長做。
●標普調低中國今年經濟增長預測至2.9%。
●嘯後最差！大摩料全球GDP今年僅增0.9%，衰退已是基本情況。
●中國鐵塔去年盈利增長97%，午後股價曾飆6%。
●【全球攬炒】北歐最富有國家失業救濟申請一周飆1.2倍。
●施羅德：能源業高收益債或現「完美風暴」？https://bit.ly/2Ufi23l
●經濟學人：香港再膺全球最高生活成本城市。https://bit.ly/2IVGhyl
●WeWork頻遭調查，傳軟銀撤銷234億投資。
●新冠肺炎：
-萬豪擬調整業務，數萬員工或迫放無薪假。
-萬科2至3月銷售減510億人民幣，AH股價齊跌。
●惠譽修訂泰國展望評級至「穩定」，經濟下行風險大。
●高盛降3個月金價預測至1600美元 央行將減少買金。
●全球救市：
-世銀應對疫情融資方案增至140億美元。
-澳股挫至近4年低，澳元兌港元企4.64水平。
●高盛估國泰今年勁蝕40億，狂削目標價逾一成。
●大行報告：疫情打擊！大和降舜宇目標價。
●現況慘過二次大戰！人類逾4千年歷史指標預示「通縮」危機。https://bit.ly/2Qpm3RP
●疫市拍賣：清水灣半島銀主盤賣960萬，貝沙灣洋房收回。
●【共度時艱】港鐵旗下商場中小型租戶4月獲減租一半。
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