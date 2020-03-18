【市後重點睇】美匯續揚　金價曾跌穿1500美元

美匯指數漲至99.78，離岸人民幣(CNH)低見7.0515，港匯回軟至7.7670，美元兌日圓企107.3，歐元跌至1.0980，澳元跌至十七年低位，報0.5962，英鎊報1.2035。金價一度失守千五關，現企1,500美元。布油跌1.11%至28.41美元，紐油插2.63%至26.24美元。美股期貨再觸及熔斷機制。

●市後關注點

-18:00 歐元區2月消費物價指數(CPI)終值

-20:30 美國2月新屋動工及建築批核

●亞洲股市：韓股挫4.8%，澳股插6.4%。

●市傳大型金融機構要求英國停市兩周，歐股全線低開，德國DAX指數跌3.9%，英國富時100指數跌3.1%。

●滙豐杜嘉祺：祈耀年CEO任期3年，表現達標可長做。

●標普調低中國今年經濟增長預測至2.9%。

●嘯後最差！大摩料全球GDP今年僅增0.9%，衰退已是基本情況。

●中國鐵塔去年盈利增長97%，午後股價曾飆6%。

●【全球攬炒】北歐最富有國家失業救濟申請一周飆1.2倍。

●WeWork頻遭調查，傳軟銀撤銷234億投資。

●新冠肺炎：

-萬豪擬調整業務，數萬員工或迫放無薪假。

-萬科2至3月銷售減510億人民幣，AH股價齊跌。

●惠譽修訂泰國展望評級至「穩定」，經濟下行風險大。

●高盛降3個月金價預測至1600美元 央行將減少買金。

●全球救市：

-世銀應對疫情融資方案增至140億美元。

-澳股挫至近4年低，澳元兌港元企4.64水平。

●高盛估國泰今年勁蝕40億，狂削目標價逾一成。

●大行報告：疫情打擊！大和降舜宇目標價。

●疫市拍賣：清水灣半島銀主盤賣960萬，貝沙灣洋房收回。

●【共度時艱】港鐵旗下商場中小型租戶4月獲減租一半。

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