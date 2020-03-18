【全球攬炒】美餐飲業恐740萬人失業　部分職位永久消失

外國傳媒報道，美國知名人力資源機構Challenger周二(17日)公布最新研究報告預測，美國餐飲業可能因疫情衝擊，導致740萬業界員工失業。這項研究分析了來自美國12個州和華盛頓特區的政府數據。

Challenger表示，研究預測許多餐飲業員工可能會轉行，如果沒有收入，這些員工中的許多人，很可能會在餐飲業關門期間尋找其他工作，可能使他們無法回到餐飲業，而一些餐飲業的工作可能在疫情危機結束後不復存在。

事實上，美國多州已關閉餐廳、酒吧，以防止疫情傳播。隨着疫情衝擊生活各方面，餐飲股也暴跌，羅素3000餐廳指數本月暴挫了28%。

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