二手直插！譽‧港灣一房售760萬 較去年底跌價36萬
2020年03月18日 16:38
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譽‧港灣
利嘉閣黃民傑表示，新蒲崗譽‧港灣2B座低層C室，實用面積446方呎，一房間隔，原開價780萬元，放盤一個月減價20萬元或約2.6%，以760萬元沽出，呎價17,040元。據悉，原業主於2012年10月以約583萬元購入單位，現轉手帳面獲利約177萬元，物業升值約30.4%。
資料顯示，該座一個層數更低的C室，去年底以796萬元登記售出，今次層數較高，但做價低約36萬元，差幅約4.5%。譽‧港灣本月至今累錄3宗成交，現有10個單位放售，一房叫價由780萬元起。
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