電能實業去年盈利跌6%　末期息2.03元

當中貢獻最大的英國業務，溢利為46.3億元，按年減少約12%。有關跌幅乃歸因於UK Power Networks若干非現金收入自去年起不再納入帳目，以及英鎊兌港元匯率較去年疲弱。截至去年底止，長建持有現金逾120億元，負債淨額對總資本淨額比率為13.5%。

主席李澤鉅在報告中展望，未來重大的挑戰乃旗下多項受規管業務將於今年及未來數年展開新規管期。預期環球超低利率及監管機構取態強硬將引致准許回報下調，收益遞減。集團將繼續研究收購的機遇。

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