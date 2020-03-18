電能實業去年盈利跌6% 末期息2.03元
2020年03月18日 16:39
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電能實業(00006)公布，去年全年股東應佔溢利按年倒退6.61%至71.31億港元，較市場預測低2.3%。期內營業額13.48億元，按年跌13.31%，每股盈利3.34元，派末期息每股2.03元，全年股息2.8元，兩者按年持平。公司於年終之銀行存款及現金為48.76億元，按年減少3.53億元。
另外，長江基建(01038)公布，去年公司股東應佔溢利105.06億元，按年微增0.6%，主要是受外幣折算之負面影響，若撇除此因素，溢利可錄6%增長。每股盈利4.17元；派末期股息1.78元，全年股息2.46元，按年增長約1.23%，為連續第23年增派息。
當中貢獻最大的英國業務，溢利為46.3億元，按年減少約12%。有關跌幅乃歸因於UK Power Networks若干非現金收入自去年起不再納入帳目，以及英鎊兌港元匯率較去年疲弱。截至去年底止，長建持有現金逾120億元，負債淨額對總資本淨額比率為13.5%。
主席李澤鉅在報告中展望，未來重大的挑戰乃旗下多項受規管業務將於今年及未來數年展開新規管期。預期環球超低利率及監管機構取態強硬將引致准許回報下調，收益遞減。集團將繼續研究收購的機遇。
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