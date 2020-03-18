長江基建去年盈利微增 末期息1.78元
2020年03月18日 16:40
東網電視更多新聞短片
長江基建集團(01038)公布，截至2019年12月31日止全年度錄得股東應佔溢利105億港元，按年增加1%。若撇除匯價因素，股東應佔溢利可錄得6%增長，建議派發末期股息每股1.78元。
集團是年度業績歷經挑戰重重的環球局勢，當中包括多宗政治及宏觀經濟事件，如持續緊張之中美貿易關係、英國脫歐、香港社會動盪，以及澳洲山火等。
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！
電話：6810 2200
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85268102200
Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！
電話：5133 0626
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85251330626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！