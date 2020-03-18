獅王易帥：大摩維持滙豐「減持」評級 目標價44元
2020年03月18日 16:45
東網電視更多新聞短片
祈耀年(Noel Quinn)終坐正滙豐控股(00005)行政總裁，摩根士丹利認為，可消除一大不確定因素，儘管對股價帶來略為正面的支持，惟集團於未來2至3年仍面臨甚大的淨息差收窄壓力，維持滙控「減持」評級。
在基本預測情景下，大摩對滙控目標價看44元。滙控周三(18日)股價曾高見46.5元，升3.45%，惟午後呈現倒插，收市報44.55元，跌0.89%。
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！
電話：6810 2200
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85268102200
Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！
電話：5133 0626
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85251330626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！